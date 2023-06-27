Жителя Нальчика задержали при попытке выехать на Украину и вступить в ряды ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности считают, что 35-летний мужчина, который проживал на территории Кабардино-Балкарии, завязал переписку с одним из участников военизированных украинских формирований. Затем он, следуя инструкциям, закупил большое количество медикаментов. Среди них были психотропные препараты и транквилизаторы. Потом злоумышленник выехал в Белоруссию, и уже там попытался пересечь украино-белорусскую границу. Там его и задержали.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные, полученные от Центра общественных связей ФСБ РФ. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к государственной измене.