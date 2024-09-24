Жителя Наро-Фоминска задержали за нападение с ножом на мужчину
Фото: [ГУ МВД России по МО]
В Наро-Фоминске задержали местного жителя, который ранил ножом мужчину в ходе ссоры. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел в квартире дома на Центральной улице. Двое местных жителей 1975 и 1973 годов рождения поссорились. В ходе разборок младший ударил оппонента ножом.
Потерпевшего с ранением доставили в медицинское учреждение. Нападавшего задержали. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.