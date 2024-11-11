Жителя Одинцово, который одним ударом убил пенсионера, посадили под домашний арест

В Одинцово продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя, убившего пенсионера одним ударом. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.

По данным ведомства, мужчина в возрасте 38 лет в октябре поссорился с пенсионером из-за места на парковке. В ходе разборок злоумышленник ударил оппонента в лицо. В результате пожилой мужчина упал и ударился головой. Спустя неделю он скончался в больнице.

В рамках расследования были проведены все необходимые экспертизы. По ходатайству органов МВД мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.