Жителя Омска задержали в Подмосковье за попытку сбыта наркотических средств

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в Ленинском городском округе задержали двадцатитрехлетнего жителя Омска, подозреваемый в попытке сбыта наркотических средств. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, в ходе патрулирования территории вблизи деревни Калиновка полицейскими для проверки документов был остановлен гражданин, который заметно нервничал, вел себя подозрительно и имел признаки наркотического опьянения. Мужчина предложил сотрудникам полиции проследовать до места своего временного проживания, где находился документ, удостоверяющий личность.

Прибыв по адресу, в квартире задержанного полицейские почувствовали резкий запах химических веществ. А затем на вопрос полицейских о наличии в жилище запрещенных веществ, гражданин ответил положительно. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Уже в ходе осмотра помещения стражами порядка были обнаружены и изъяты контейнеры и пакеты с таблетками, с веществом зеленого цвета и порошком.

Задержанный пояснил, что в теневом сегменте сети Интернет нашел работу курьером. Под руководством куратора ему необходимо было забирать из тайников различные наркотики, фасовать и распространять их путем создания закладок.