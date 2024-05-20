Жителя Подмосковья будут судить за обман 95-летнего пенсионера на 800 тысяч рублей

В Подмосковье завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Фрязино, который обвиняется в мошенничестве.

Как сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в декабре прошлого года 25-летний фигурант исполнил роль курьера в преступной схеме.

Неизвестные позвонили 95-летнему мужчине и заявили, что его внучка якобы стала виновницей ДТП. После этого мошенники предложили пенсионеру заплатить восемьсот тысяч рублей, чтобы освободить его родственницу от уголовного преследования.

После этого фигурант приехал домой к пенсионеру, последний отдал деньги мошеннику. Дело направлено в Ногинский городской суд.