Жителя Подмосковья будут судить за убийство, совершенное более 20 лет назад
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Житель Подмосковья пойдет под суд за убийство, совершенное в 2002 году. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Подмосковью.
По данным ведомства, преступление произошло в Солнечногорске. Мужчина, находясь в нетрезвом виде, поссорился со своим знакомым и несколько раз ударил его ножом. После этого в квартиру пришли знакомые потерпевшего, которые и вызвали скорую помощь.
Пострадавший скончался в больнице, а злоумышленнику удалось сбежать. Его объявили в федеральный розыск.
В прошлом году благодаря работе, которую проделали следователи и криминалисты, было установлено местонахождение обвиняемого. Он скрывался в Брянске, проживая на съемной квартире. Там же его и задержали.
«В ходе расследования следователем проделан значительный объем работы, в том числе проведены допросы и очные ставки», — говорится в сообщении.
Также получены заключения различных экспертиз. Уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины с обвинительным заключением передано в суд.
Ранее сообщалось, что житель подмосковных Химок убил своего знакомого и сам сдался полицейским.