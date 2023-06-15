Жителя Подмосковья будут судить за убийство, совершенное более 20 лет назад

Житель Подмосковья пойдет под суд за убийство, совершенное в 2002 году. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Подмосковью.

По данным ведомства, преступление произошло в Солнечногорске. Мужчина, находясь в нетрезвом виде, поссорился со своим знакомым и несколько раз ударил его ножом. После этого в квартиру пришли знакомые потерпевшего, которые и вызвали скорую помощь.

Пострадавший скончался в больнице, а злоумышленнику удалось сбежать. Его объявили в федеральный розыск.

В прошлом году благодаря работе, которую проделали следователи и криминалисты, было установлено местонахождение обвиняемого. Он скрывался в Брянске, проживая на съемной квартире. Там же его и задержали.

«В ходе расследования следователем проделан значительный объем работы, в том числе проведены допросы и очные ставки», — говорится в сообщении.

Также получены заключения различных экспертиз. Уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины с обвинительным заключением передано в суд.

Ранее сообщалось, что житель подмосковных Химок убил своего знакомого и сам сдался полицейским.