Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родственника из-за раздела дома
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В Раменском задержали местного жителя, который подозревается в убийстве родственника из-за раздела дома, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
По данным ведомства, преступление произошло накануне днем в селе Новое Раменское. Между двум мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в другого из ружья. Патрон попал в грудь. Потерпевший скончался на месте.
Выяснилось, что конфликт между родственниками длится уже пятнадцать лет. Поводом стал дом, в котором две семьи проживают вместе.
В ближайшее время обвиняемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли ружье, патрон и гильзу.