Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родственника из-за раздела дома

В Раменском задержали местного жителя, который подозревается в убийстве родственника из-за раздела дома, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, преступление произошло накануне днем в селе Новое Раменское. Между двум мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в другого из ружья. Патрон попал в грудь. Потерпевший скончался на месте.

Выяснилось, что конфликт между родственниками длится уже пятнадцать лет. Поводом стал дом, в котором две семьи проживают вместе.

В ближайшее время обвиняемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли ружье, патрон и гильзу.