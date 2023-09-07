Жителя Подмосковья задержали за кражу из магазина кофе на сумму более девяти тысяч рублей

Росгвардейцы задержали восемнадцатилетнего мужчину, который подозревается в краже одиннадцати банок кофе из магазина в Можайске.

Выяснилось, что молодой человек пришел за покупками в состоянии алкогольного опьянения. Он сложил в корзину кофе на общую сумму свыше девяти тысяч рублей и направился к выходу, не оплатив товар. Это заметили сотрудники торговой точки. Они и нажали кнопку тревожной сигнализации, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники ведомства оперативно прибыли на место. Отвечая на вопросы росгвардейцев, молодой человек не отрицал, что пытался украсть кофе из магазина. Нарушителя доставили в полицию для дальнейших разбирательств.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего мужчину, который пытался вынести из магазина электрические товары стоимостью двенадцать тысяч рублей.