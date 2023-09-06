Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в краже электрических устройств

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраныГлавного управления Росгвардии по Московской области задержали 25-летнего молодого человека, который пытался вынести из магазина неоплаченный товар.

Наряд выехал по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый магазин, расположенный в селе Юдино. На месте происшествия выяснилось, что неизвестный гражданин выбрал понравившиеся товары на сумму 12 тысяч рублей (две электрические зубные щетки, ирригатор для полости рта, две пары беспроводных наушников и зарядные устройства), вынул их из упаковок и спрятал в карманы одежды.

Росгвардейцы задержали молодого человека, после пересечения кассовой линии, и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался житель подмосковной Балашихи. По данному факту проводится проверка.

В подмосковном Солнечногорске построят большой склад для хранения мяса и рыбы.