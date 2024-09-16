Жителя Подольска, который на машине переехал своего знакомого, приговорили к девяти годам колонии

Жителя Подольска в возрасте 46 лет, который на автомобиле переехал своего знакомого, приговорили к девяти годам колонии. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено в начале июня в поселке Поливаново. Подсудимый вместе со своим приятелем находился в салоне грузового автомобиля. Оба были пьяны.

В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора, и злоумышленник вытащил знакомого из машины и избил. После этого он сел за руль автомобиля и переехал оппонента. Тело потерпевшего зацепилось за кузов авто и протащилось волоком. Тогда подсудимый еще раз переехал его задним колесом. В результате потерпевший скончался на месте.

Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима.