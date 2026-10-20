Кризис доверия: финансист пояснил, почему россияне больше не верят крупным банкам

Сложности с одобрением займов в традиционном банковском секторе вынуждают граждан искать альтернативные источники финансирования, рассказал финансист, инвестбанкир и основатель медиа «Биткоган» Евгений Коган. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что жесткая регуляторная политика делает классические кредиты недоступными для значительной части населения.

Напомним, что ранее «Ведомости» сообщали, что около 68% участников опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру» рассматривают возможность обращения в ломбард в качестве альтернативы банку или МФО, причем каждый третий респондент заявил, что начал воспринимать ломбарды как полноценный и привычный финансовый институт.

По словам Когана, основной причиной популярности ломбардов является максимальная простота процедуры получения средств по сравнению с банковскими требованиями. Современные правила регуляции вынуждают банки запрашивать внушительный пакет документов, что отсеивает многих потенциальных заемщиков, а дополнительным фактором выступает высокая ключевая ставка, влияющая на общую стоимость заемных средств.

Причина популярности ломбардов в том, что в банке очень сложно получить кредитование. Современные правила регуляции таковы, что банк не выдает деньги просто так: требует множество документов. Поэтому люди идут туда, где проще, — отметил он.

Специалист также затронул тему микрофинансовых организаций. Несмотря на доступность, такие займы сопряжены с высокими процентными ставками. Для многих граждан МФО и ломбарды остаются единственным выходом из-за отсутствия ликвидного обеспечения или официального подтверждения доходов, а на ситуацию накладывается и общее состояние экономики, когда краткосрочные займы становятся для некоторых способом дожить до следующей выплаты зарплаты.

Люди обращаются в микрофинансовые организации, потому что у них нет ни залогов, ни обеспечения. Они ищут любые варианты, где можно получить деньги. Новые ломбарды дают такую возможность — значит, люди идут туда: закладывают старую шубу или украшения. Когда человеку нужны деньги, он идет туда, где может их получить, — рассказал специалист.

Кризис доверия к крупным кредиторам подкрепляется и тем, что многие банки отворачиваются от ипотеки и сокращают свое присутствие в регионах. В условиях дефицита доступных ресурсов потребители выбирают наиболее понятные и быстрые способы получения наличности под залог имущества, резюмировал Коган.

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