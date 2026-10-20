Программа «Земский учитель» пополнила коллективы 15 школ Рязанской области

В текущем году федеральная программа «Земский учитель», реализуемая в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», позволила существенно укрепить педагогические коллективы 15 сельских школ Рязанской области. Как сообщил губернатор региона Павел Малков, благодаря этой инициативе на работу вышли 16 новых специалистов. Об этом сообщает издание 7info .

С момента запуска проекта в 2020 году он помог привлечь в школы региона 106 педагогов, многие из которых приехали из других субъектов страны.

География привлечения специалистов оказалась весьма широкой: новые учителя прибыли не только из самой Рязани, но и из Пензенской, Тамбовской, Владимирской и Нижегородской областей. Это способствует не только закрытию кадровых пробелов, но и активному обмену профессиональным опытом между регионами. Приезжие специалисты преподают русский язык и литературу, математику, английский язык, физику, химию и физкультуру, а среди них есть и педагоги начальных классов. Таким образом, программа обеспечивает качественный приток кадров по ключевым дисциплинам и в самое важное — начальное звено обучения, где закладывается фундамент знаний.

За пять лет своего существования инициатива доказала высокую востребованность и стала эффективным инструментом для укрепления кадрового потенциала сельского образования. В 2026 году в Рязанской области планируется привлечь еще 16 педагогов, что подтверждает долгосрочный характер этой работы. Глава региона также подчеркнул, что для решения кадровых проблем в области функционируют 94 педагогических класса, в которых обучаются около 600 учеников, а ежегодно десятки выпускников вузов приходят в школы благодаря целевому обучению. Программа не просто решает проблему дефицита учителей на селе, но и создает устойчивую систему подготовки и привлечения молодых специалистов, гарантируя достойные условия труда и социальную поддержку для тех, кто выбирает работу в глубинке.

Ранее в Подмосковье в День учителя рассказали, сколько педагогов работают в школах региона.