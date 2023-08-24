Жителя Псковской области задержали при попытке поджечь релейный шкаф на железной дороге

Злоумышленник самостоятельно связался через интернет при помощи мессенджера с якобы участником украинского гуманитарного проекта. В итоге псковичу поручили совершить теракт на железной дороге, и он взялся его выполнить. Россиянин попытался гаечным ключом вскрыть релейный шкаф, чтобы после этого поджечь его начинку, но был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности и полицейскими.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы регионального УФСБ. Происшествие случилось еще три недели назад, но рассказали о нем только сейчас. Против неудавшегося диверсанта было возбуждено уголовное дело.