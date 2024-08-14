Жителя Республики Татарстан, оказавшего содействие телефонным мошенникам в Подмосковье, задержали

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Клин задержали девятнадцатилетнего жителя Республики Татарстан, подозреваемого в оказании содействия телефонным мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, в полицию от 78-летнего мужчины поступило заявление о том, что ему на телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником одного из операторов мобильной связи. Он сообщил о необходимости перерегистрировать абонентский номер в связи с заменой оборудования в компании. Для этого якобы было нужно продиктовать свои паспортные данные.

Уже после того, как пенсионер выполнил требование, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником Госуслуг и одного из банков по совместительству. Звонивший пояснил, что кто-то взломал его аккаунт и пытается перевести деньги себе. Для предотвращения этого, мошенник убедил мужчину перечислить все имеющиеся у него сбережения на определенные счета. Ущерб составил около триста тысяч рублей.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Полицейские смогли установить и в Республике Татарстан задержать местного жителя, который снял через банкомат похищенные деньги пенсионера.

Злоумышленник признался, что в одном из мессенджеров неизвестный предложил ему подработку — обналичивать денежные средства и передавать их в дальнейшем неизвестным, оставляя себе процент от суммы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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