Суд в Подмосковье заключил под стражу мужчину, который поджег сожительницу

Суд в подмосковном Щелково заключил под стражу мужчину, который обвиняется в покушении на убийство сожительницы с особой жестокостью, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Преступление произошло на прошлой неделе. В ходе ссоры с возлюбленной 36-летний мужчина облил ее жидкостью для розжига углей и поджег.

По данным надзорного ведомства, фигурант зарегистрирован в другом регионе России, не имеет официальной работы и ранее уже был судим за причинение тяжкого вреда человеку и угон автомобиля.

Под стражей мужчина пробудет до 8 октября. Известно, что на судебном заседании он был против избрания ему такой меры пресечения и не призвал вину.