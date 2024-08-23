Жителя Реутова, организовавшего нарколабораторию, задержали в Павловском Посаде

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из ОМВД России «Павлово-Посадский» по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержали тридцатитрехлетнего жителя городского округа Реутов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник в своем доме, расположенном в одном из СНТ муниципалитета, где оборудовал помещение по производству мефедрона. В нем оперативники обнаружили: пластиковые канистры с жидкостью, противогаз, весы, различные емкости с веществом светлого цвета, металлический реактор, сушильную машинку, компрессоры и стеклянные колбы. Общий вес изъятого вещества составил примерно пятьдесят килограммов.

В отношении задержанного следователем было возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ. А судом фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуево арестовали местного жителя, который зарезал соседа по дачному участку.