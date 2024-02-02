Жителя Щелково задержали за мошенничество с налогами

В Щелково задержали местного жителя в возрасте 40 лет за мошенничество в сфере налогов. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от межрайонной инспекции ФНС, согласно которому, гражданин незаконно получил налоговый вычет в размере 46 тысяч рублей. Отмечалось, что мужчина предоставил недостоверные сведения о получении платных медицинских услуг.

Подозреваемого задержали. На мужчину было заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сейчас нарушитель под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.