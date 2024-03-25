Жителя Солнечногорска задержали за кражу аккумуляторов на треть миллиона

В Солнечногорске задержали местного жителя, который похитил аккумуляторы из автомобилей на треть миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился представитель коммерческой организации. Он рассказал, что из машин на парковке в Рекинцо-Кресты были похищены аккумуляторы на 353 тысячи рублей.

Похитителя задержали. Им оказался местный житель в возрасте 42 лет. Выяснилось, что он проникал в автомобили через открытые двери.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде.