Жителя Ступино приговорили к семи годам колонии за убийство знакомого

Жителя Ступино в возрасте 38 лет приговорили к семи годам колонии за убийство знакомого. Об этом сообщает ГСУ СКР по Подмосковью в своих социальных сетях.

По данным ведомства, осенью 2022 года к мужчине пришел в гости знакомый. В какой-то момент гость оскорбил жену подсудимого. Тот схватил нож и нанес гостю удар в область груди. После этого он закрыл квартиру и скрылся.

В январе текущего года в подъезде этого дома произошла авария на отопительной системе, и рабочим потребовался доступ в квартиру, где произошло убийство. Открыв дверь, специалисты обнаружили в помещении мумифицированное тело мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования были установлены все обстоятельства случившегося. Злоумышленника задержали. На допросе он во всем сознался. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.