Жителя Тамбова задержали в Подмосковье по подозрению в незаконном сбыте наркотиков

Инспекторы ДПС задержали в подмосковном Солнечногорске водителя автомобиля, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В вечернее время суток на маршруте патрулирования на 34 км Пятницкого шоссе экипаж ДПС заметил мужчину. Гражданин вышел из леса с большим пакетом в руках и сел в автомобиль, припаркованный на обочине дороги.

Отмечается, что инспекторы подъехали к нему для проверки документов, однако заметив, что водитель ведет себя подозрительно, они приняли решение досмотреть транспортное средство. Так, в салоне автомобиля за передним пассажирским сиденьем был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором лежало сорок спрессованных брикетов.

На место происшествия сразу же была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла брикеты и отправила их на исследование. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество общей массой около десяти килограммов содержит в своем составе производное наркотического средства – МDMB(N)-22 (синтетический каннабиноид).

Со слов задержанного, ему предложили работу по перевозке запрещенных веществ в одном из мессенджеров. По указанию работодателя он должен был забрать наркотики в Подмосковье, а затем отвезти их в город Тамбов и ждать дальнейших указаний. В отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ.

Ранее стало известно, что мужчина получил 20 лет колонии за поджог дома в Подмосковье, где погибли два человека.