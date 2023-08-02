Жителя Тамбовской области задержали за стремление влиться в ряды украинской армии

Он даже попытался выехать на Украину, но был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности.

Гражданин России в течение нескольких месяцев переписывался с украинцами, которые входили в ряды националистического формирования. В результате общения он окончательно решил влиться в ряды ВСУ, и начал заниматься тактической медициной, фортификацией, изучением вооружений и военной техники. Затем злоумышленник попытался выехать на Украину через Турцию.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Тамбовской области, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника», - сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Этот рассказ привели в своем материале РИА Новости. Мужчина был задержан при попытке выехать из страны. В его отношении возбуждено уголовное дело.