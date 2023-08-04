Жителя Тувы обвинили в убийстве собственного новорожденного сына

Он выхватил ребенка из рук своей сожительницы и бросил его на пол.

ЧП произошло в доме, который находится на улице Иркутской в Кызыле. Между двумя сожителями возник конфликт, и мужчина не придумал сделать ничего лучшего, как схватить на руки грудного ребенка и бросить его на пол. Женщина успела поймать его, тогда злоумышленник силой отобрал грудничка у матери, и снова кинул его об пол. Сразу после этого мальчика госпитализировали, поместив в реанимацию, но медики не сумели спасти ему жизнь.

«В Кызыле местному жителю предъявлено обвинение в совершении убийства новорожденного», - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Об этом рассказали РИА Новости. В ближайшее время суд выберет меру пресечения для мужчины на время следствия.