Жителя Жуковского задержали подмосковные полицейские по подозрению в грабеже

Сотрудники уголовного розыска из подмосковного Жуковского задержали по подозрению в совершении грабежа тридцатилетнего местного жителя, ранее судимого за кражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленник, находясь на детской площадке, расположенной на улице Гагарина, подошел к мужчине и начал его оскорблять. После этого он ударил собеседника, от чего последний упал за ограждение. Воспользовавшись моментом, правонарушитель похитил его телефон, который лежал на лавочке.

По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Изучив камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. А в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли ранее похищенный телефон.

Задержанный пояснил, что гаджет оставил себе для личного пользования. В настоящий момент фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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