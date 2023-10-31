Жителям городского округа Красногорск напомнили о безопасности на железной дороге

Напомнить жителям о правилах безопасности пришли представители администрации, волонтеры, железнодорожники и полицейские.

Советник главы городского округа Красногорск Игорь Соболев напомнил, что такие мероприятия проходят постоянно, по два раза в неделю. Результаты хорошие.

«Регулярная профилактическая работа позволила заметно уменьшить показатели травматизма на всех шести станциях МЦД-2, находящихся на территории округа», - подчеркнул он.

Кроме того, в городском округе Красногорск места перехода рельсов оснащены специальным ограждением. Работают системы видеонаблюдения, идентификации нарушений и сигнализации. Еще один важный фактор безопасности – в округе регулярно перекрывают стихийные тропинки и лазейки через железнодорожные пути, использование которых представляет угрозу.