Жителям городского округа Красногорск напомнили о безопасности на железной дороге
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Рейд по профилактике травматизма провели на станции МЦД-2 «Опалиха» городского округа Красногорск.
Напомнить жителям о правилах безопасности пришли представители администрации, волонтеры, железнодорожники и полицейские.
Советник главы городского округа Красногорск Игорь Соболев напомнил, что такие мероприятия проходят постоянно, по два раза в неделю. Результаты хорошие.
«Регулярная профилактическая работа позволила заметно уменьшить показатели травматизма на всех шести станциях МЦД-2, находящихся на территории округа», - подчеркнул он.
Кроме того, в городском округе Красногорск места перехода рельсов оснащены специальным ограждением. Работают системы видеонаблюдения, идентификации нарушений и сигнализации. Еще один важный фактор безопасности – в округе регулярно перекрывают стихийные тропинки и лазейки через железнодорожные пути, использование которых представляет угрозу.