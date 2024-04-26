Жителям Кемеровской области выплатили долги по зарплате на сумму более 95 млн рублей

Уточняется, что общая сумма задолженности составила более 95 млн рублей.

Отмечается, что свыше 250 работников ООО «Восток» получили задержанную зарплату на сумму свыше 29 млн рублей.

Добавляется, что в целом в СибФО за счет вмешательства прокуратуры погашена задолженность по зарплате на сумму 275 млн рублей. Наибольший долг выплатили работникам в Новосибирской области, он составил 96 млн рублей. Кроме того, за первый квартал текущего года в Сибири возбуждено более 25 уголовных дел в связи с невыплатой зарплаты, из которых половина основана на материалах прокурорских проверок.