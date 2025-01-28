Жителям напомнили о мерах поддержки военнослужащих, заключивших контракт от Подмосковья

Жителям напомнили о мерах поддержки, которые доступны военнослужащим, заключившим контракт от Подмосковья. Это различные федеральные и региональные льготы.

В числе федеральных льгот — единовременная выплата в размере 400 тыс. руб., единовременное поощрение при награждении госнаградами, единовременная выплата при получении ранения в размере до 4 млн руб., ежемесячная денежная компенсация при установлении инвалидности, единовременное пособие при увольнении из-за военной травмы в размере до 3,2 млн руб.

Также можно рассчитывать на страховые выплаты, бесплатное получение медицинской помощи и обеспечение медизделиями по назначению врача в военно-медицинских организациях, сохранение места работы на время прохождения службы, льготы в сферах ЖКХ и налогообложения, кредитные каникулы.

Участники СВО могут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование, перевестись с платного обучения на вакантные бюджетные места, поступить в вуз в рамках отдельной квоты.

В числе региональных льгот — единовременная выплата, льготы при ранении (выплаты, страховая компенсация, бесплатная реабилитация в центре «Ясенки»), право на бюджетное обучение в вузах, бесплатное зубопротезирование, бесплатный проезд в транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсация за жилое помещение и капремонт.

Семьям погибших или умерших полагается единовременное пособие в случае гибели военнослужащего в размере 3 млн руб., ежемесячная денежная выплата, одновременное получение пенсии по потере кормильца и инвалидности, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Льготы членам семей участников СВО: предоставление права на внеочередное зачисление в детсад и освобождение от платы за него, бесплатное двухразовое горячее питание в школах, содействие в поиске работы, оказание психологической помощи, консультирование по юридическим вопросам, газификация ИЖС на льготных условиях, предоставление путевки для детей в лагерь «Литвиново», право на внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, волонтерская помощь.