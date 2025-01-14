Жителям напомнили о мерах социальной поддержки военнослужащих, заключивших контракт от Подмосковья

Жителям рассказали о мерах социальной поддержки, которые доступны для военнослужащих, заключивших контракт от Подмосковья. В их числе — федеральные и региональные льготы.

В числе федеральных льгот — единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей, единовременная выплата при получении ранения, ежемесячная денежная компенсация при установлении инвалидности, единовременное пособие при увольнении из-за военной травмы.

Также доступны страховые выплаты, бесплатное получение медпомощи, сохранение места работы на период прохождения военной службы, льготы в сфере ЖКХ, налоговые льготы, кредитные каникулы.

Участники СВО, уволенные с военной службы, могут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование. Участвующие в СВО студенты могут перевестись с платного обучения на вакантные бюджетные места.

Также доступны региональные льготы. В их числе единовременная выплата, льготы при ранении — выплаты, страховая компенсация, бесплатная реабилитация в центре «Ясенки». Участники СВО имеют право на бюджетное обучение в вузах, бесплатное зубопротезирование.

Ветераны боевых действий имеют право на бесплатный проезд в транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию за жилое помещение и капремонт, 50% льготы на транспортный налог.

Инвалиды СВО могут рассчитывать на помощь в получении паллиативной медпомощи, получение ТСР, не входящих в Федеральный перечень, получение зарегистрированных лекарств и медицинских изделий бесплатно, адаптацию жилья под потребности инвалидов.

Семьям погибших или умерших полагается единовременное пособие в случае гибели военнослужащего, ежемесячная денежная выплата, одновременное получение пенсии по потере кормильца и инвалидности, первоочередное право на приобретение участков в СНТ и ОНТ в аренду, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Льготы членам семей участников СВО: предоставление права на внеочередное зачисление в детсад и освобождение от платы за него, бесплатное двухразовое горячее питание в школах, содействие в поиске работы, газификация ИЖС на льготных условиях, предоставление путевки для детей в лагерь «Литвиново», бесплатное посещение кружков и секций.