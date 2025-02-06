Жителям напомнили о мерах соцподдержки для военнослужащих, заключивших контракт от Подмосковья

Жителям напомнили о мерах социальной поддержки, которые доступны для военнослужащих, заключивших контракт от Подмосковья. В их числе — федеральные и региональные льготы.

В числе федеральных льгот — единовременная выплата в размере 400 тыс. руб., единовременное поощрение при награждении госнаградами, единовременная выплата при получении ранения в размере до 4 млн руб., ежемесячная денежная компенсация при установлении инвалидности, единовременное пособие при увольнении из-за военной травмы в размере до 3,2 млн руб.

Также можно рассчитывать на страховые выплаты, бесплатное получение медпомощи, сохранение места работы на период прохождения военной службы, льготы в сфере ЖКХ, налоговые льготы, кредитные каникулы.

Также доступны региональные льготы. В их числе единовременная выплата, льготы при ранении — выплаты, страховая компенсация, бесплатная реабилитация в центре «Ясенки». В Подмосковье участник СВО имеет дополнительное право на бюджетное обучение в вузах, использование отпуска в удобное время, бесплатное зубопротезирование.

Семьям погибших или умерших полагается единовременное пособие в случае гибели военнослужащего в размере 3 млн руб., ежемесячная денежная выплата, одновременное получение пенсии по потере кормильца и инвалидности, первоочередное право на приобретение участков в СНТ и ОНТ в аренду, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Льготы членам семей участников СВО: предоставление права на внеочередное зачисление в детсад и освобождение от платы за него, бесплатное двухразовое горячее питание в школах, содействие в поиске работы, оказание психологической помощи, консультирование по юридическим вопросам, газификация ИЖС на льготных условиях, предоставление путевки для детей в лагерь «Литвиново», право на внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, волонтерская помощь.