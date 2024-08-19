Жителям Подмосковья напомнили, на какие льготы могут рассчитывать граждане, проходящие службу по контракту

Жителям Подмосковья напомнили, на какие льготы могут рассчитывать граждане, которые проходят военную службу по контракту. Меры поддержки оказываются не только бойцам, но и их семьям.

Дети военнослужащих могут поступить на бюджет в лучшие образовательные учреждения страны. В школах они могут рассчитывать на бесплатное питание, а также на получение путевок в детские лагеря. Семьи бойцов могут оформить ипотеку на льготных условиях.

Сами военнослужащие могут получить статус ветерана боевых действий. Кроме того, их ждет единовременная выплата при заключении контракта в размере от 800 тысяч рублей. Если военнослужащий выполняет боевые задачи, он может рассчитывать на дополнительные выплаты.

Подробная информация об условиях прохождения службы по контракту представлена на этом сайте. Также можно позвонить по телефону +7 (495) 990-77-77.