Жителям Подмосковья напомнили о льготах, доступных гражданам, проходящим военную службу по контракту

Жителям Подмосковья напомнили о льготах, на которые могут рассчитывать граждане, проходящие военную службу по контракту. В их числе — выплаты, бюджетные места в образовательных учреждениях, льготная ипотека.

Так, бойцы могут рассчитывать на достойную оплату труда. Размер единовременной выплаты при заключении контракта от государства и региона составляет как минимум 800 тысяч рублей. При выполнении боевых задач в зоне СВО боец получает от 210 тысяч рублей в месяц. Также доступны дополнительные стимулирующие выплаты в размере до одного миллиона рублей в год.

Дети бойцов могут поступить на бюджет в лучшие вузы страны. Дети раненых и погибших могут поступить без вступительных испытаний. Также для бойцов и их семей доступны льготная ипотека и другие льготы и гарантии, в том числе направление детей в оздоровительные лагеря, оплата питания детей в школах, компенсация за ЖКУ и многое другое.

Подробная информация о прохождении службы по контракту доступна на этом сайте или по телефону 8 (495) 990-77-77. Региональный пункт отбора и подготовки добровольцев, который был открыт при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, расположен в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.