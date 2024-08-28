Жителям Подмосковья напомнили о мерах безопасности при катании на катамаранах

При катании на катамаранах нужно соблюдать технику безопасности, иначе водная прогулка может закончиться печально, напомнил замначальника 250-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Шеварихин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Перед началом путешествия по водной глади нужно убедиться в том, что корпус катамарана не имеет повреждений, а рабочие механизмы работают исправно. Также необходимо надеть спасательный жилет. Садиться в катамаран лучше по одному, чтобы не нарушить его равновесие.

«Катание на катамаране — это не только приятное развлечение, но и полезная нагрузка на организм, так как этот вид плавательного средства оборудуется педальной тягой, из-за чего в народе его называют «водным велосипедом». Однако это не значит, что можно крутить педали из-за всех сил, развивать большую скорость и игнорировать других отдыхающих», — подчеркнул Владимир Шеварихин.

Во время прогулки на катамаране запрещено употреблять алкогольные напитки, совершать резкие маневры, пересаживаться с места на место, раскачивать плавсредство и прыгать с него. Причаливать к берегу следует на малом ходу с притормаживанием.