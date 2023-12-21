Жителям Подмосковья напомнили о мерах безопасности при катании на надувных санях

Работники «Мособлпожспаса» провели профилактические рейды в местах массового катания с горок, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе патрулирования особое внимание спасатели уделили стихийным возвышенностям и любителям кататься на надувных санях — тюбингах.

Как отметил замначальника госучреждения Игорь Сорокин, тюбинги являются травмоопасными, поскольку не имеют тормозных устройств, при этом развивают высокую скорость. Кроме того, такими санями нельзя управлять во время спуска.

«Еще так называемые «пончики», «ватрушки» и «бублики» любители острых ощущений привязывают к снегокатам и снегоходам. Подобные эксперименты зачастую приводят к печальным последствиям», — подчеркнул Сорокин.

Спасатели рекомендовали жителям Подмосковья кататься на тюбингах только на специально подготовленных трассах, а также не скреплять «ватрушки» с другими санями.

Ранее работники «Мособлпожспаса» ликвидировали последствия ДТП с иномаркой и автокраном в Клину.