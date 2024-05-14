Жителям Подмосковья напомнили о мерах безопасности при работе с бензиновыми газонокосилками

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о мерах безопасности при работе с бензиновыми газонокосилками. Работники ведомства провели профилактические беседы в поселке Белоомут в Луховицах.

Как отметил начальник ПСЧ-230 Сергей Желонкин, сейчас на дачах начинаются активные работы. Некоторые из них связаны с использованием бензиновых газонокосилок.

По словам специалистов, таким оборудованием следует пользоваться только по прямому назначению. При этом рекомендуется делать перерывы в работе через каждые пятнадцать минут — это поможет избежать перегрева и возгорания инструмента. Нельзя использовать неисправное или самодельное оборудование — это может привести к пожару.

Топливо для заправки газонокосилки необходимо хранить в специальных канистрах в безопасном месте, куда не проникают солнечные лучи и которое защищено от воздействия высоких температур.