Жителям Подмосковья напомнили о мерах безопасности при топке печей
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В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о важности соблюдения мер безопасности при топке печей. Работники территориального управления №13 провели рейды в Ступино, Серпухове и Чехове.
По словам замначальника ведомства Игоря Сорокина, зимой увеличивается число пожаров в домах и строениях, отапливаемых печами. Чаще всего возгорания происходят в постройках с дровяным отоплением.
Спасатели рекомендовали не пользоваться печами с трещинами и повреждениями. Помимо этого, жителям объяснили важность наличия металлической сетки в трубе и предтопочного листа на полу.
«Также огнеборцы напомнили домовладельцам, что при топке печи не стоит использовать легковоспламеняющиеся жидкости или же крупные дрова. Кроме того, пожарные посоветовали гражданам следить за состоянием дымоходов и не забывать, что безопасное расстояние от печи до возгораемых элементов должно быть не менее порядка полутора метров», - рассказал Сорокин.