Жителям Подмосковья напомнили о мерах безопасности при топке печей

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о важности соблюдения мер безопасности при топке печей. Работники территориального управления №13 провели рейды в Ступино, Серпухове и Чехове.

По словам замначальника ведомства Игоря Сорокина, зимой увеличивается число пожаров в домах и строениях, отапливаемых печами. Чаще всего возгорания происходят в постройках с дровяным отоплением.

Спасатели рекомендовали не пользоваться печами с трещинами и повреждениями. Помимо этого, жителям объяснили важность наличия металлической сетки в трубе и предтопочного листа на полу.