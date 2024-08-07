Жителям Подмосковья напомнили о правилах пожарной безопасности в гаражах

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям о важности соблюдения правил пожарной безопасности в гаражах. Специалисты провели профилактические беседы в деревне Запрудня под Коломной.

Как отметили в ведомстве, причиной многих возгораний в гаражах является неисправность в электрических системах автомобилей. Также нередко пожары происходят из-за нарушения правил безопасности.

Жителям рекомендовали отключать электропроводку автомобиля от аккумуляторной батареи при длительной стоянке и хранить запасы топлива в металлических канистрах.

Также гражданам посоветовали не использовать открытый огонь при проведении работ, не включать электронагревательные приборы в помещении гаража, не промывать детали легковоспламеняющимися жидкостями.

Прилегающую к гаражу территорию следует очистить от сухостоя и мусора. Если на участке имеются масляные пятна, их лучше засыпать песком.