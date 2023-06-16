Жителям Подмосковья напомнили о важности соблюдения правил безопасного поведения на воде
Фото: [ГСУ СКР по МО]
В ГСУ СКР по региону напомнили жителям о важности соблюдения правил безопасного поведения у водоемов. В ведомстве отметили, что с началом купального сезона в области увеличилось число случаев гибели несовершеннолетних во время отдыха на воде.
Так, за сутки в муниципалитетах Подмосковья зарегистрировано два трагичных случая. Один из них произошел в Яхроме под Дмитровом. Мальчик в возрасте шести лет утонул в пруду.
Второй случай произошел в деревне Таширово в Наро-Фоминске. Там также утонул несовершеннолетний.
«Любой водоем – это место повышенной опасности. Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду!» - подчеркнули в ведомстве.