Жителям Подмосковья напомнили об опасности купания в состоянии опьянения

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин напомнил жителям региона об опасности купания в водоеме в состоянии алкогольного опьянения.

По словам специалиста, будучи пьяным, человек не может адекватно оценивать собственные силы. Помимо этого, притупляются рефлексы и чувство страха за жизнь.

«Все это может привести к утоплению», – подчеркнул врач.

Он отметил, что также причиной смерти может стать резкий перепад температур, оказывающий влияние на сосуды и сердечно-сосудистую систему.