Жителям Подмосковья напомнили об опасности купания в состоянии опьянения
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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин напомнил жителям региона об опасности купания в водоеме в состоянии алкогольного опьянения.
По словам специалиста, будучи пьяным, человек не может адекватно оценивать собственные силы. Помимо этого, притупляются рефлексы и чувство страха за жизнь.
«Все это может привести к утоплению», – подчеркнул врач.
Он отметил, что также причиной смерти может стать резкий перепад температур, оказывающий влияние на сосуды и сердечно-сосудистую систему.