Жителям Подмосковья напомнили об опасности купания в водоемах при плохом самочувствии

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям и гостям региона об опасности купания в водоемах при плохом самочувствии. По словам специалистов, от купания лучше отказаться в случае обострения хронических заболеваний.

Так, гражданам с гипертонией, эпилепсией, ревматизмом, почечной недостаточностью и другими хроническими заболеваниями необходимо соблюдать особые меры предосторожности.

«Людям с хроническими заболеваниями, престарелым гражданам и беременным женщинам можно плавать в открытых водоемах только после консультации с врачом и обязательно с сопровождающим, который при нештатной ситуации сможет оказать первую помощь и вызвать экстренные службы», - подчеркнул замначальника ведомства Игорь Сорокин.

Гражданам рекомендовали не нырять и не прыгать в воду. Кроме того, купаться лучше в утренние или вечерние часы – это позволит избежать перегрева.