Жителям Подмосковья напомнили об опасности купания в водоемах в грозу

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические беседы с любителями отдыха на природе и рекомендовали им придерживаться правил безопасного поведения на открытых водоемах, расположенных в городском округе Ступино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Заместитель начальника теруправления №13 Дмитрий Чебочкин сообщил, что во время рейдов на реках, прудах и озерах специалисты провели беседы с отдыхающими на водных объектах и посоветовали им соблюдать меры безопасности на воде, а во время непогоды избегать поездок на водоемы.

Примечательно, что работники противопожарно-спасательной службы напомнили гражданам о том, что купаться можно только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и присутствуют медики, а дно водного объекта очищенно от посторонних предметов и мусора.

Спасатели пояснили купальщикам, что во время грозы с молнией сразу выбраться на берег, отойти от водоема на расстояние более 100 метров и спуститься с высокого берегового откоса в низину, а также выключить и убрать в рюкзак сотовый телефон. Подчеркнем, что не стоит пренебрегать мерами безопасности, так как вода является отличным проводником тока.