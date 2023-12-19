Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности при обращении с пиротехникой

Фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия для многих являются неотъемлемыми атрибутами новогодних праздников, однако не стоит забывать о правилах безопасности, сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».

В ведомстве напомнили, что нельзя использовать пиротехнику в жилых помещениях, в том числе в квартирах и на балконах, также нельзя направлять такие изделия на людей, запрещается бросать петарды под ноги и поджигать фитиль, держа его возле лица.

Категорически запрещено использовать пиротехнику при сильном ветре, нельзя носить такие изделия в карманах и подходить к зажженным фейерверкам ближе чем на пятнадцать метров.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир Балашихи произошел пожар из-за гирлянды.