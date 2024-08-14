Жителям Подмосковья рассказали, что делать при укусе осы, пчелы, шершня или шмеля

В ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали жителям Подмосковья, что делать при укусе осы, пчелы, шершня или шмеля. В первую очередь, не нужно пытаться поймать или подразнить этих насекомых. Также не стоит совершать резкие движения, если они находятся рядом.

Когда указанные насекомые жалят человека или животное, они впрыскивают в его тело яд. При этом, если пчела жалит только один раз, то шершни и шмели могут сделать это несколько раз, а оса продолжит жалить, пока у нее не закончится яд.

В результате укуса может участиться сердцебиение, распухнуть язык, подняться температура, возникнуть сыпь на коже, разболеться голова. Также может усилиться тревожность, появиться тошнота. В некоторых случаях у человека может затрудниться дыхание или произойти потеря сознания.

После укуса следует сначала очень аккуратно удалить жало (осы свои жала не оставляют). Затем место укуса нужно протереть дезинфицирующим раствором и промыть прохладной водой. Для уменьшения отека можно приложить холодный компресс. Лучше всего смазать место укуса специальным средством от насекомых или антигистаминным гелем. Помимо этого, рекомендуется принять лекарство от аллергии и пить как можно больше жидкости для выведения токсинов из организма.