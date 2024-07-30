Жителям Подмосковья рассказали, что делать в случае потери банковской карты

Если карта действительно потеряна или украдена, нужно как можно скорее заблокировать ее. Сделать это можно по телефону горячей линии банка, в мобильном приложении, в интернет-банке, по SMS или в банковском отделении. После блокировки вы сможете распоряжаться своими деньгами — через приложение или в отделении банка.

В ситуации, если вы не уверены на 100% в том, что карта потерялась — к примеру, если она была забыта дома или в магазине, — можно заблокировать ее на время. Если карта найдется, ее можно будет быстро разблокировать и не тратить время на перевыпуск новой. Также можно настроить нулевой лимит по любым операциям по карте. Таким образом, карта останется активной, но ей нельзя будет расплатиться. Активировать эти опции можно в приложении, онлайн-банке или через оператора горячей линии.

Если карта все-таки не нашлась, ее можно перевыпустить. В среднем, на это требуется от одного до десяти дней. Подать соответствующую заявку можно в банковском отделении, в приложении или через онлайн-банк.

В случае потери кредитной карты с задолженностью, лучше ее перевыпустить. В период оформления новой карты вносить платежи можно будет в банковском отделении.

Если мошенники успели похитить деньги с карты, есть шанс вернуть их. Для этого нужно не позднее следующего дня после получения уведомления об операции опротестовать эту операцию.