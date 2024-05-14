Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно кататься на велосипеде

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям региона о важности соблюдения правил безопасности при катании на велосипедах. По словам старшего смены поисково-спасательного поста 254-й ПСЧ Николая Воронова, в первую очередь, важно выбрать подходящее место для катания — без ям и кочек.

Желательно использовать велосипедные дорожки, а на проезжей части нужно быть особенно бдительным. Следует соблюдать правила дорожного движения, ведь велосипед является таким же транспортным средством, как автомобиль.

«Чтобы не стать участником ДТП, специалисты посоветовали гражданам ехать по краю проезжей части на велосипеде, если же их несколько, то они должны двигаться в колонне по одному», - рассказал Воронов.

В пути не стоит слушать музыку или разговаривать по телефону. Важно следить за происходящим вокруг. На пешеходном переходе с велосипеда нужно слезть и перейти дорогу пешком.

Также во избежание травм следует использовать средства защиты, фонарики и специальную одежду со светоотражающими полосками.