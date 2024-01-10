Жителям Подмосковья рассказали, как избежать травм при катании с горок
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
В ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали жителям Подмосковья, как избежать травм при катании с горок. Работники ведомства проверили места массовых катаний в муниципалитетах области и объяснили гражданам, как определить опасные горки.
По словам замначальника ведомства Игоря Сорокина, стихийные горки, кататься с которых опасно, зачастую находятся вблизи оживленных автомобильных дорог, водоемов с неокрепшим льдом и у железной дороги.
Катание на таких горках может привести к серьезным травмам, так как на огромной скорости можно врезаться в дерево, столб или забор, а также порезаться об прутья арматуры, куски льда, бытовой мусор.
«Спасатели объяснили жителям региона, что необходимо выбирать специально оборудованные горки, чтобы избежать несчастных случаев и не испортить себе отдых», - добавил Сорокин.