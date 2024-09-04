Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить пребывание детей дома

В первую очередь, рекомендуется установить на окна блокаторы или ручки-замки с ключом, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно. Следует помнить, что москитные сетки не защитят от выпадения из окна. Также лучше не ставить возле окон мебель. Таким образом, ребенок не сможет забраться на подоконник.

Кроме того, взрослым следует убедиться, что в квартире нет опасных предметов или веществ, доступных для ребенка, а также что все электрические приборы и провода в порядке.

Помимо этого, рекомендуется установить дома систему видеонаблюдения или сигнализации и обучить ребенка основным правилам безопасности. Важно рассказать ему, что делать в экстренной ситуации, и объяснить, что нельзя делать дома одному. К примеру, нельзя пользоваться газовой плитой или нельзя открывать дверь незнакомым людям. На всякий случай нужно дать ребенку контакты для экстренных ситуаций и напомнить номера близких родственников и службы спасения.