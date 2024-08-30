Жителям Подмосковья рассказали, как оказать первую помощь при ожогах

В ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали жителям Подмосковья, как оказать первую помощь при ожогах. Чем быстрее будет обработано место повреждения, тем ниже риск инфицирования и образования рубцов на коже, отметили в ведомстве.

При получении ожога следует вызвать скорую помощь. До приезда врачей ни в коем случае нельзя трогать рану руками, вскрывать волдыри и пузыри, убирать прилипшую одежду. Также нельзя отдирать отторгающиеся ткани, использовать мази на свежие раны, обрабатывать место поражения спиртовыми средствами.

Если человек обжегся кипятком, маслом или паром, следует охладить кожу с помощью проточной воды. Если ожог химический, нужно очистить кожу с помощью сухого тампона. При этом, пока химикат не будет нейтрализован, нельзя допускать попадания на кожу жидкости.

Во время ожидания медиков пострадавшего нужно успокоить и дать ему воды. Места ожогов следует прикрыть чистой тканью — но не ватой.