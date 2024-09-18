Жителям Подмосковья рассказали, как восстановить доступ к аккаунтам, взломанным мошенниками

В Правительстве Московской области совместно с управлением по кибер-преступности ГУ МВД Московской области предупредили жителей региона об активизации мошенников. Гражданам также рассказали, как восстановить доступ к аккаунтам в мессенджерах, соцсетях и на Госуслугах, которые были взломаны злоумышленниками.

Так, если был взломан аккаунт на Госуслугах, можно восстановить его с помощью приложения «Сбербанк Онлайн». Для этого нужно будет повторить процесс регистрации, чтобы банк смог подтвердить вашу личность. После этого потребуется пройти в приложении регистрацию на Госуслугах. Также можно обратиться в МФЦ. Там нужно будет предъявить сотруднику паспорт и СНИЛС.

При взломе аккаунта в соцсети «ВКонтакте», в первую очередь следует завершить все активные сеансы входа с неизвестных устройств. Для этого нужно открыть на сайте или в приложении соцсети раздел «Безопасность и вход», далее «Мои устройства» и «Завершить другие сеансы». После этого необходимо сменить пароль и установить двухфакторную аутентификацию.

Как отметил начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по региону Александр Зарипов, мошенники покупают старые SIM-карты и используют их для восстановления доступа к учетным записям жителей. Таким образом они могут узнать паспортные данные гражданина, информацию о недвижимости и другие личные сведения. Чтобы обезопасить себя, следует открепить неиспользуемый номер телефона от Госуслуг, онлайн-банка и других аккаунтов.