Жителям Подмосковья рассказали о подвиге бойца СВО Максима Некрасова

Жителям Подмосковья рассказали о подвиге участника СВО, ефрейтора Максима Некрасова. Военнослужащий проявил смелость и решительность, когда заметил диверсионно-разведывательную группу ВСУ, которая пыталась продвинуться к позициям российских войск.

Боец оперативно сообщил обо всем командованию и под огнем минометов сдерживал наступление противника. Ему удалось уничтожить нескольких боевиков.

Помимо этого, Некрасов эвакуировал двоих раненых товарищей в безопасное место, несмотря на плотный артиллерийский огонь. Его действия помогли сохранить оборону и нанести врагу серьезные потери.