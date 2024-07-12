Жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу
Без осадков и до 31 градуса тепла ожидается в Московском регионе в пятницу
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Сегодня в столичном регионе ожидается небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.
Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати шести до тридцати одного градуса тепла, в Москве — от двадцати девяти до тридцати одного градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер будет южного направления со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят один миллиметр ртутного столба.
Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева напомнила, что при выходе на улицу в жаркую погоду нужно обязательно носить головной убор и брать с собой бутылку воды.