Жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати шести до тридцати одного градуса тепла, в Москве — от двадцати девяти до тридцати одного градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет южного направления со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят один миллиметр ртутного столба.

Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева напомнила, что при выходе на улицу в жаркую погоду нужно обязательно носить головной убор и брать с собой бутылку воды.