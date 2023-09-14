Жителям Подмосковья рассказали, стоит ли опасаться змей в начале осени

В Московской области в последнюю неделю наблюдается активация змей, пишет РИАМО . Частое появление пресмыкающихся в непосредственной близости от людей вызывает обеспокоенность у местных жителей и туристов.

Как рассказал изданию скаут Николай Ефремов, пока не наступили холода, змеи еще будут проявлять активность. Он посоветовал жителям региона при нахождении на природе соблюдать меры предосторожности, в частности, носить плотную обувь и одежду.

Заместитель директора филиала «Русский лес» Сергей Агеев, в свою очередь, указал, что в текущем году лесоводы отмечают локальное увеличение численности гадюк. Это связано с благоприятными гидротермическими условиями в последние годы. При этом Агеев указал, что соблюдать меры предосторожности следует во все сезоны. Он также призвал помнить, что змея никогда не нападает на человека первой.

Ранее врач Светлана Малиновская рассказала, как распознать укус ядовитой змеи.